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Malatya'da depremden etkilenen bina patlayıcıyla yıkıldı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı bir bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 9 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı. Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı. Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı bir bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 9 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.

Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Yaşam

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