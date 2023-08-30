Malatya'da depremden etkilenen bina patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı bir bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 9 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı. Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı. Bazı vatandaşlar da yıkımı izledi.