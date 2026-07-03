Malatya'da 1,5 Metreyi Aşan Yılanları Yakalayıp Doğaya Saldı

MALATYA'da, boyları 1,5 metreyi aşkın 2 yılanı elleriyle yakalayan Ali Berktaş, bir süre yılanlarla oynadıktan sonra tekrar doğaya saldı.

Çarmuzu Mahallesi'nde ikamet eden Ali Berktaş, mahallede yakaladığı boyu 1,5 metreyi aşan 2 yılanı eline aldı. Bir süre yılanlarla oynayan Berktaş'ın o anlarını aynı mahalleden bir kişi de cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde; Berktaş'ın, bir süre ellerinde tuttuğu yılanları daha sonra yerleşim alanına uzakta boş arazide bıraktığı görüldü. (DHA

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı