Mahalle Çocukları Kullanılmayan Foseptikten Yavru Kedi Kurtardı

Mahalle Çocukları Kullanılmayan Foseptikten Yavru Kedi Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, foseptikte mahsur kalan yavru kedi, oynayan çocuklar tarafından kurtarıldı. Olay, mahalleli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde üzeri taşlarla kapatılan kullanılmayan foseptikte mahsur kalan yavru kediyi çocuklar kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Atatürk Mahallesi'nde oyun oynayan bir grup çocuk, kedi sesi geldiğini fark edip çevreyi kontrol etti. Çocuklar, sesin daha önce foseptik olarak açılan ancak kullanılmayan üzeri taşlarla kapalı çukurdan geldiğini belirledi. Çocuklardan biri, güçlükle sığdığı alandan girerek yavru kediyi kurtardı.

Kediye mahalleli tarafından su ve yiyecek verilerek ilk bakım yapıldı. Mahalle sakinlerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici

Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.