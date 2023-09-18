- Kuyuya düşen inek, vinçle kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ineğinin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için operasyon naşlattı. İnek, vinç yardımıyla kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. O anlarsa cep telefonuyla kaydedildi.