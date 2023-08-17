Kuyruğuna ip bağladığı akrebi müzik eşliğinde gezdirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir vatandaş gece saatlerinde bir akreple karşılaşınca kuyruğuna ip bağlayıp müzik eşliğinde gezdirdi. İlçeye bağlı Alıçlı Köyü'nde, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte akrep, yılan ve zehirli örümcek türleri ortaya çıktı. Köyde arkadaşlarıyla birlikte dolaşırken yolda siyah ve zehirli bir akrep gördüğünü ifade eden Emre Çetinkaya, 'Arkadaşlarla dolaşırken yanımızdan bir akrebin geçtiğini gördük. Daha sonra zehirli iğnesinin alt kısmına bir ip bağlayıp onunla biraz dolaştık. Müzik eşliğinde turumuzu attıktan sonra ipi çıkarıp onu doğal ortamına geri bıraktık' dedi.