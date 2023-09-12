Kütahya'da Gaziler Parkı Hizmete Açıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye tarafından yapımına başlanan Gaziler Parkı tamamlandı ve halkın hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Arif Teke, parkın tamamlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Belediye tarafından yapımına başlanan Gaziler Parkının tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke," Belediyemiz tarafından, kısa süre önce yapımına başlanan Gaziler Parkı, tamamlanarak kadirşinas ilçe halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA