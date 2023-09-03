Kütahya'da Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kozlu köyü yakınlarında çıkan yangına 5 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Kozlu köyü yakınlarında çıkan yangına 5 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam