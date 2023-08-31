Kütahya'da çıkan orman yangınında yaralananların sağlık durumu iyi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Çöğürler Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Gedikoğlu çiftliği mevkiinde dün çıkan yangına müdahale esnasında yaralanan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve Dozer Operatörü Hasan Hüseyin Türker'in sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Bölge Müdürü Erdal Dingil konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Kütahya'da meydana gelen orman yangını sırasında yaralanan Meslektaşımız Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve Dozer Operatörü Hasan Hüseyin Türker'in sağlık durumları iyi olup, tedavileri devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimle en kısa zamanda aramıza dönmelerin temenni ediyorum. Ormanın kahramanları olarak verdikleri mücadele için sonsuz teşekkürlerimle" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA