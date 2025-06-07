Kuşadası Plajları Kurban Bayramı'nda Dolup Taştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde plajlar dolup taştı.

Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası sahilleri ile park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler güneşli havayı fırsat bilip, sahillere koştu. Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler güneşlenip, denize girdi. Su sporu da yapan tatilciler hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı.