Kuşadası Plajları Kurban Bayramı'nda Dolup Taştı

Kuşadası Plajları Kurban Bayramı'nda Dolup Taştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, tatilciler güneşli havanın tadını çıkardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde plajlar dolup taştı.

Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası sahilleri ile park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler güneşli havayı fırsat bilip, sahillere koştu. Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler güneşlenip, denize girdi. Su sporu da yapan tatilciler hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler

MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.