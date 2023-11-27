Kuşadası'nda demir plaka düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, mantolama işlemi sırasında kafasına demir plaka düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kafasına demir plaka düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde Yelken Karakuş'un (60) kafasına, mantolama işlemi yaptığı sırada inşaattan kopan demir plaka düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Yaşam