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Kuşadası'nda demir plaka düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, mantolama işlemi sırasında kafasına demir plaka düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.