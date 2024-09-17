Kumluca'da Halk Oyunları Düğünlerin Vazgeçilmezi Oldu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde halk oyunları, yeni evlenecek çiftlerin düğünleri için vazgeçilmezi haline geldi. Pek çok gelin ve damat, düğün salonuna çeşitli halk oyunları eşliğinde girmek için profesyonel ekipleri tercih etmeye başladı.

Kumluca'da son günlerde halk oyunları düğünlerin vazgeçilmezi oldu. En mutlu günlerinde çeşitli halk oyunları figürleri sergileyerek salona girmeyi tercih eden çiftlerin bu konudaki en büyük yardımcısı ise profesyonel ekipler oldu. Profesyonel halk oyunları ekipleri eşliğinde salona gelen çiftler evliliğin yanında hayallerini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşadı. Çiftlerin en fazla tercih ettiği ise Teke ve Ege yöresine ait oyunlar oldu.

'MESLEK HALİNE GETİRİYORUZ'

İlçede faaliyet gösteren halk oyunları ekibinin kurucusu Alperen Töre (21), "Düğünlerde pek yaygın değildi. Evlenecek çiftler düğünlerde gördükçe talep etmeye başladı. Bu zamana kadar geldi. Daha önce böyle şeyler yoktu. Bir iki kere yapıldı. Artık yaygın hale geldi. 13 yaşında başladım, 8 yıldan beri halk oyunları oynuyorum. Düğünlere ücretli gidiyoruz. Şu anda ek gelir olarak yapıyorum, ana mesleğim değil ama ana meslek haline getiriyoruz. Mesleğim sadece bu iş olmasını istiyorum. Düğünlerde Ege ve Teke yöresi oyunları oynuyoruz" dedi.Düğününde halk oyunu oynayan Rabia Öncel, "Türkçe öğretmeniyim. Bu yüzden kendi düğünümde Türk kültürünü yansıtmak istedim. Kendim de zamanında çok halk oyunu oynamıştım. Her kızın hayali olur ya düğünümde salona ilk girişte zeybek oyunuyla girmeyi hep hayal etmiştim. Bu küçüklüğümden beri olan bir hayaldi. Düğünden önce eşime de söyledim o da seve seve kabul etti. Zeybek bizim kültürümüz bu kültürü düğümüzde yaşatmak istedim" dedi.Damat polis memuru Tolga Öncel de şunları söyledi: "Düğünden önce eşim halk oyunları oynamamızı teklif etti. Daha önce gittiğim düğünlerde görüyordum ama bu kadar dikkatimi çekmiyordu. Ben de düğünümüzde farklı bir etkinlik olmasını istiyordum. Kültürümüzü yaşatalım düşüncesine girmiştik. Yaptık çok güzel oldu. Memnun kaldım."

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA,