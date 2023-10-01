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Kulu'da şiddetli yağmur sele neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Canımana Mahallesi'nde etkili olan yağmur sonucu ahır ve ağıllar zarar görürken bazı evlerin bahçeleri de suyla doldu. İtfaiye ekipleri suyu tahliye ederek boşalttı. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat incelemelerde bulundu.