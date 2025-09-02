Kulakları Kesilmiş Kedi 'Sütlaç' Tedaviye Alındı

BURSA'da, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri tarafından kulakları kesilmiş halde bulunan Kedi, tedaviye alındı.Kulaklarında enfeksiyon olan kediye 'Sütlaç' ismini verdiklerini belirten HEPAD gönüllüsü Zuhal Arslan, "Sütlaç'ın kulaklarının acı verici şekilde kesildiğini düşünüyoruz. Sütlaç, artık sokakta yaşayamaz. İyileştikten sonraki ilk işimiz güvenilir, onu çok sevecek bir aile bulmak" dedi.

Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde beslenme alanında sokak hayvanlarına mama veren HEPAD gönüllüleri, 30 Ağustos'ta kulakları kesilmiş kedi buldu. Kesilen kulağında enfeksiyon oluşan kedi veteriner hekime getirildi. Her 2 kulağı da duymayan kediye, 'Sütlaç' adı verildi. Tedaviyi sürdüren veteriner hekim Dila Dayı Çakır, "Kendisi bulunduğunda kulakları kesilmişti. Yaraları enfekte haldeydi. Hemen tedavisine başladık. Şu anda ağrı yönetimini sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreci ağrısız atlatmaya çalışıyoruz. Muhtemelen 7-10 günlük bir yara. Ona bunu yapan insan diyemeyeceğim, caniler, sokağa attılar" dedi.

Sütlaç'ın kliniğe ilk gelişini anlatan Çakır, "İlk geldiğinde oldukça enfekteydi. Ağrısı vardı, insanlardan çok fazla korkuyordu ama son 2 gündür ağrıları ve kulaklarındaki enfeksiyon azalmaya başlayınca insanlara daha yanaşmaya başladı. Şu anda beslenmesi iyi, sağlık durumu hızlıca iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanda dikişlerinden de kurtulabilirsek hızlıca sağlığına kavuşacaktır ama kulaklarının kesilmesinden dolayı artık duymuyorö ifadelerini kullandı.

'TEDAVİYE OLUMLU CEVAP VERİYOR'

Sütlaç'ı dernek üyelerinin sokak hayvanlarını beslerken bulduğunu söyleyen HEPAD gönüllüsü Zuhal Arslan, "Arkadaşımızın ihbarı üzerine ekip olarak hemen belirtilen adrese gittik. Kedimiz Nilüfer ilçesinin Üçevler Mahallesi'nde bir besleme bölgesinde bulundu. Gittiğimizde manzara buydu. Hemen tedavi altına aldık. Adını da 'Sütlaç' koyduk. Şimdi güvenilir veteriner hekimlerin ellerinde tedavisini görüyor. Kulaklarının çok acı verici şekilde kesildiğini düşünüyoruz. Kulak ağrıları çok büyük oluyor. Muhtemelen kötü şartlarda kesildi. Biz bulduğumuzda çok korkak ve ürkekti. Bize sürekli tıslıyordu. Sevgi ve şefkatle 3 gündür sakinleşmeye başladı. Tedavisine de güzel cevap veriyor" diye konuştu.

Tedavi sürecini de anlatan Arslan, "Tedavisinin ne kadar süreceğine hekimlerimiz karar verecek ama biz tabii ki Sütlaç'a yuva arıyoruz. Çünkü Sütlaç artık sokakta yaşayamaz. Kulakları kesik olduğu için toza, kire her şeye çok açık. Zaten artık kulakları da duymuyor. Dolayısıyla iyileştikten sonraki ilk işimiz ona güvenilir, onu çok sevecek bir aile bulmak. Sütlaç'a yuva olmak isteyenler bize ulaşabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hüseyin SEZGİN/BURSA,