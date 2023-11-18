Küçükçekmece Kapalı Pazarı Yağmur Suyuyla Su Bastı

Küçükçekmece'de etkili olan yağmur sonrasında Halkalı Kapalı Pazarı su altında kaldı. Esnaf önlem almak için çadır kurarken, pazarcılar mağdur olduklarını belirtti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de etkili olan yağmur sonrasında kapalı pazarı su bastı.

Küçükçekmece Halkalı Kapalı pazarında kuvvetli yağışın etkisiyle giderler patladı. Yağmur suyu pazar içerisine akmaya başladı. Pazar esnafı patlayan giderleri bezlerle sararak önlem almaya çalıştı. Kapalı pazar içerisinde, bazı esnaf ise tezgahlarına su gelmemesi için çadır kurdu.

Pazarcı Erhan Cilalı, "Müşteri dışarda yağmurlu havada yürümeyi tercih etmiyor, kapalı pazarı tercih ediyor. Kapalı pazar daha berbat. Su akıyor; sabahları tezgah açamıyoruz, yürüyemiyoruz. Çok mağduruz. Esnafa hiçbir konuda yardımcı olmuyorlar. Yaklaşık altı yıldır da böyle. Pazar çok kötü durumda, elverişli değil. Bizi açıktan alıp kapalıya verdiler kapalıya vermeseydiler daha iyiydi" dedi.