Küçükçekmece'de Ücretsiz Macera Parkları Yaz Boyu Hizmette

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkı, yaz aylarında bir eğlence sunuyor. Macera parklarından son 3 ayda 2 bin 200 kişi yararlandı. Özellikle gençler ve gruplar arasında büyük ilgi gören Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkları ekim ayının sonuna kadar açık olacak.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan parkurlar, tırmanma duvarları, halat köprüleri ve daha birçok etap, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Eğlenceli parkurlarda zaman geçirmek isteyenler, randevularını hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında dahili hattan oluşturabilir.

Başvurular macera parklarına yapılıyor Katılmak isteyen vatandaşların 120 cm üzeri ve 120 kilonun altında olma kriterini karşılaması gerekiyor. Yeşil ve doğayla iç içe eğlenmek isteyenler vatandaşlar, ekim ayının sonuna kadar açık olan Soğuksu Macera Parkı'ndan ve Selçuklu Macera Parkı'ndan randevu alabilir.