Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı
Saçının çekildiğini söyleyen çocuğun saçındaki topuzu açan aile neye uğradığını şaşırdı. Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı.
Küçük bir çocuk, saçının arkasından bir şeyin kendini çektiğini belirtince ailesi bakmak istedi. Çocuğun saçındaki topuzu çözen aile hayatının şokunu yaşadı.
SAÇIN İÇİNDEN SİNCAP ÇIKTI
Ailenin topuzu açmasıyla birlikte, saçın içinden canlı bir sincap çıktı. Sincabın topuzun içine nasıl girdiği bilinmezken, ailenin yaşadığı şaşkınlık kameraya yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam