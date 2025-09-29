Haberler

Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Güncelleme:
Saçının çekildiğini söyleyen çocuğun saçındaki topuzu açan aile neye uğradığını şaşırdı. Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı.

Küçük bir çocuk, saçının arkasından bir şeyin kendini çektiğini belirtince ailesi bakmak istedi. Çocuğun saçındaki topuzu çözen aile hayatının şokunu yaşadı.

SAÇIN İÇİNDEN SİNCAP ÇIKTI

Ailenin topuzu açmasıyla birlikte, saçın içinden canlı bir sincap çıktı. Sincabın topuzun içine nasıl girdiği bilinmezken, ailenin yaşadığı şaşkınlık kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Tık tok oyunlarınıza çocuklarınızı alet etmeseniz bari...




Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
