Kovaladıkları tavşanı tilkiye kaptırıyorlardı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde araçla kovaladıkları tavşan tilkinin yemi oluyordu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geyve ilçesinde ormanlık alanda iki kişi gördükleri tavşanı araçla kovalamaya başladı. Bir süre araçtan kaçmaya çalışan tavşan ise tilkinin yemeği oluyordu. Durumu fark eden araçtakiler tilkiyi kovarken bir yandan da o anları saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde aracın takip ettiği tavşanının peşine, ormanlık alandan çıkan tilkinin takıldığı anlar yansıdı. Daha sonrasında ise araçtakilerin müdahalesi ile tilkinin ormanlık alana geri kaçtığı anlar yer aldı.