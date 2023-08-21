Koruma altındaki dağ keçileri, tarihi ilçede böyle görüntülendi
Yaşam Haberleri
Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesinde görüldü. Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ'ın Palu ilçesinde görüldü. Burada vatandaş tarafından görülen dağ keçileri, bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.
Koruma altındaki dağ keçileri, tarihi ilçede böyle görüntülendi
ELAZIĞ Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesinde görüldü.
Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ'ın Palu ilçesinde görüldü. Burada vatandaş tarafından görülen dağ keçileri, bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.