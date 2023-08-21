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Koruma altındaki dağ keçileri, tarihi ilçede böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesinde görüldü. Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ'ın Palu ilçesinde görüldü. Burada vatandaş tarafından görülen dağ keçileri, bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

Koruma altındaki dağ keçileri, tarihi ilçede böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Palu ilçesinde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ'ın Palu ilçesinde görüldü. Burada vatandaş tarafından görülen dağ keçileri, bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam

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