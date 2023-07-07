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Körfez'de Lavabo Açıcı Patladı, Bir Kişi Yaralandı

Körfez'de Lavabo Açıcı Patladı, Bir Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlaması sonucu yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kişi tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Adem Ç., (30) evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.

Olay, 2 gün önce Adem Ç.'nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi.Tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu. Adem Ç.,  yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Yaşam

Kocaeli Körfez Yaşam Haberler

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