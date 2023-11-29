Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftliğin çatısındaki olukları tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftliğin çatısının oluk tamirini yapan Onur Emre (26), elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Emre, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Onur Emre, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Emre, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA