Konya'da 53 yıldır berberlik yapan Nuri Hancıoğlu

Konya'nın Karapınar ilçesinde berberlik yapan 68 yaşındaki Nuri Hancıoğlu, 53 yıldır mesleğini ilk günkü heyecan ile yapıyor.

Karapınar ilçesinde yaşayan Nuri Hancıoğlu (68), 15 yaşında başladığı berberlik mesleğini 53 yıldır devam ettiriyor. Yarım asırı aşkındır elinden makası ve tarağı bırakmayan Nuri Hancıoğlu, haftanın 6 günü dükkanına gelerek çalışmasını sürdürüyor. İlkokulu bitirdikten sonra kendi isteği ile berberde çıraklığın ardından severek yaptığı mesleğinde zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan Nur Hancıoğlu, tıraş yapmaktan keyif aldığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile gençlere ve genç meslektaşlarına örnek olan Nuri Hancıoğlu, mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Yarım asırı aşkın zamandır ilk günkü aşkla işine devam eden Nuri Hancıoğlu, "O zamanlar el makinası vardı. Bileğin kuvvetliyse tıraş ederdi. Dizimin üzerinde deneme yapardım makinayı kullanmak için. İsteyerek bu işe başladım. Şimdi berberlikte gözü kapalı tıraş ederim. Her şey elimin altında her şey var. O zaman para yoktu, malzeme azdı. Tıraş parasını vermezdi bazen. Jiletsiz ustura vardı. Zamanla bende alışmaya başladım. Ustam sert ve otoriterdi. Mesleki açıdan taviz vermezdi. 'Bana değil kendine alışacaksın' sözünü şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta birinde dükkana geç kaldım. Sen berber olamayacaksın dedi. Elini kapılara koyup girmeme engel olmaya çalıştı. Ama elinin altından dükkana girdim. Çünkü berberliği seviyordum. Sonra kendimi işime daha çok verdim. Dükkana erkenden gelmeye başladım. Müşteri çoktu. Müşteriler sıra beklememek için 'beni tıraş et, tıraşa alış' derlerdi. Tıraş ederken bazı müşterilerimin yüzünü kesiyordum. Ama kızmıyorlardı. Moral veriyorlardı. Jiletsiz ustura ile alıştım. Yaptığım işten çok mutluyum. Şimdiki çıraklar bize iş buyuruyor. Berberlik mesleği iyi bir memurluktur. Dürüst çalışırsan iyi bir iş. İşinin hakkını verirsen harika iş. Şimdi her şey basit. Her malzeme var. Müşteriyi kısa sürede tıraş edebiliyorsun" diyerek, şimdi en büyük sorunlarının çırak bulmak olduğunu sözlerine ekledi.

Yıllardır Nuri Usta'nın yanında tıraş olan dan müşterilerden Mehmet Sayman, "Nuri ustaya ilk dükkanından beri tıraş olurum. Sakalım 1 metrede olsa berberim o. Hiç berberimi değiştirmedim" dedi.

Müşterilerden Kadir Güngör ise, "70'lı yıllarda saçlar modaydı. Saçlar uzundu. Hem benim hem de çok insanınki de öyleydi. Her adam o tıraşları da yapamazdı. 1977'li yıllardan beri kendisine tıraş oluyorum" dedi. - KONYA