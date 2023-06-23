Konteyner kentteki çocuklar, yavru köpeklerin kalp atışlarını dinledi

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından "Hayvanlar için bizde varız" sloganıyla, çocuklarda hayvan sevgisini arttırmak amacıyla hazırlanan "Küçük Veteriner Hekim" projesi çerçevesinde Karaçay Konteyner Kentte yaşayan çocuklara yavru köpeklerin kalp atışları dinletildi.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 'Hayvanlar için bizde varız' sloganıyla çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirilen "Küçük Veteriner Hekim" projesi çerçevesinde Karaçay Konteyner Kent'te program düzenlendi. Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan ekiplerin katılımıyla gerçekleşen program, Veteriner Hekim Bünyamin Akın'ın çocuklara proje hakkında bilgiler vermesiyle başladı. Çocuklara hayvan barınağının işleyişi hakkında bilgilerin de aktarıldığı programda sokak hayvanlarına yönelik yapılan besleme faaliyetlerinden de bahsedildi. Ayrıca, evde ki yemek artıkları ve bir kap suyun sokaktaki canlar için önemli olduğunun vurgulandığı programda yaralı ve bitkin sokak hayvanları için 0328-440 00 80 nolu numaraya bilgi vermeleri gerektiği anlatıldı.

Bilgilendirmelerin ardından yine ekipler tarafından getirilen veteriner hekim önlükleri görevliler tarafından programa katılım gösteren çocuklara giydirildi. Önlüklerini giyen çocuklara ilk önce stetoskop kendi kalp atış sesleri dinlettirildi daha sonra yavru köpeklerin kalp atışları dinlettirildi. Heyecan içerisinde yavru köpeklerin kalp atışlarını dinleyen çocuklara görevliler tarafından kokart takıldı.

Yavru köpeklerin kalp atışını dinlemenin heyecan verici olduğunu ifade eden çocuklar, stetoskop ile bir başka canlının kalp atışını duymanın güzel olduğunu söyledi.