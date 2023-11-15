Konak Belediyesi 4.5 Yılda 13 Bin Metrekarelik Yeni Park Alanı Kazandırdı

Mevcut yapılaşma nedeniyle yeni yeşil alan oluşturmanın çok zor olduğu Konak'a, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un 4.5 yıllık hizmet döneminde yaklaşık 13 bin metrekarelik yeni park alanı kazandırıldı. 51 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla Konak modern bir çehreye kavuştu.

Konak Belediyesi, Abdül Batur'un 4.5 yıllık hizmet döneminde ilçede yeni yeşil alanlar oluştururken, bakım ve yenileme çalışmalarıyla mevcut alanları koruyarak, modern bir çehreye kavuşturdu. Konak Belediyesi, mevcut yapılaşma nedeniyle yeni yeşil alan oluşturmanın çok zor olduğu ilçeye Başkan Abdül Batur'un göreve geldiği 2019 yılından bugüne yaklaşık 13 bin metrekarelik yeni park alanı kazandırdı. Konak'ta Batur'un 4.5 yıllık hizmet döneminde 51 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla modern bir çehreye kavuştu. Yaklaşık 59 bin metrekare park revize edilirken, 7 bin metrekare çocuk oyun alanı, 2 bin 400 metrekare spor alanı yapıldı. Oyun gruplarının zeminlerinde yer alan yaklaşık 8 bin metrekare kauçuk alan yenilendi.

PARKLARDA SATRANÇ VE MASA TENİSİ

Yeni nesil spor aletleri ve çocuk oyun grupları kullanılarak hem çocuklara hem de gençlere daha fazla vakit geçirebilecekleri sahalar oluşturuldu. Konak Belediyesi, çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçen uzun saatlerini azaltmak, onları parklara çekerek hem psikolojik hem fiziksel gelişimlerine destek olmak için farklı oyun gruplarını, masa tenisi ve satranç masalarını da yeşil alanlarına yerleştirdi. Parkların daha uzun kullanılmasını sağlamak amacıyla kentsel donatı elemanları da alanlarda vatandaşın kullanımına sunuldu.

4.5 YILA 5 BİN AĞAÇ

Konak Belediyesi daha yeşil bir Konak için 4.5 yılda ortalama 5 bin ağaç ve 1.5 milyon çalı ile mevsimlik bitki dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören 255 ağaca müdahale ederken, yaklaşık 74 bin ağaç da budandı.