Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Bir kokoreç imalathanesinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntülerde, üretim sırasında hijyen kurallarının tamamen ihlal edildiği ve sağlıksız koşullarda çalışıldığı gözler önüne serildi.

Söz konusu görüntülerde, kokoreçlerin pis suların içinde bekletildiği, çalışanların ise hiçbir hijyen ekipmanı bone, maske ya da eldiven kullanmadığı dikkat çekti. Gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bu durum, izleyenlerde büyük tepki uyandırdı.