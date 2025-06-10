Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
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Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
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Bir kokoreç imalathanesinde çekilen görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde kokoreç sarılan imalathanede hijyen koşullarının hiçe sayıldığı görüldü. Sarılan kokoreçlerin pis suların içinde bekletildiği, çalışanın bone, maske ve eldiven kullanmadığı görüldü.

Bir kokoreç imalathanesinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntülerde, üretim sırasında hijyen kurallarının tamamen ihlal edildiği ve sağlıksız koşullarda çalışıldığı gözler önüne serildi.

Söz konusu görüntülerde, kokoreçlerin pis suların içinde bekletildiği, çalışanların ise hiçbir hijyen ekipmanı bone, maske ya da eldiven kullanmadığı dikkat çekti. Gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bu durum, izleyenlerde büyük tepki uyandırdı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖğretmen:

Aklıma kokoreç fıkrası geldi. Adam ilk defa hayatında kokoreç yemiş. Arkadaşından tarifi almış. Yapmış ama yediği kadar lezzetli olmamış. Arkadaşına dert yanmış. Arkadaşı nasıl yaptığını sormuş. Bağırsağı aldım çok güzel temizledim.... Aaa sen başta yanlış yapmışsın..

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