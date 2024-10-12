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Köfteci Yusuf'a şarkı yazdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesinde domuz eti saptanan Köfteci Yusuf'a destek veren bir vatandaşın yazdığı şarkı kısa sürede viral oldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan ' Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Şirket iddiaları yalanlarken firmaya destek veren vatandaşlar da sosyal medyadan ilginç paylaşımlara imza atıyor.

DESTEK İÇİN ŞARKI YAZIP OKUDU

Son olarak Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden vatandaş, destek vermek için yazdığı şarkıyı seslendirip paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda yorum yapıldı.

Köfteci Yusuf'a şarkı yazdı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

VOLKAN POLAT null:

Bravo dayııı. Ergenekon ve balyoz kumpasları içinde bir türkü yazarmısın.

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