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Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları deşifre etmesinin ardından ülke gündeminin zirvesine oturan marka Köfteci Yusuf'a giden bir vatandaş, reyondaki etlerin tükendiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonrasında Köfteci Yusuf'un Bursa'daki şubesinde 1000/1 oranında domuz eti karışımı tespit edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalar devam ederken firmanın domuz eti kullanmadığına kanaat getiren bazı vatandaşlar, şubelere gidip alışveriş yaparak desteklerini sürdürüyor.

"O KADAR SATIŞ YAPMIŞLAR Kİ..."

Son olarak firmanın şubelerinden birine giden kadın, reyondaki etlerin tükendiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Normalde kilosu 500 TL olan kıymayı 390 TL'ye alan kadın, diğer etlerin tamamen tükendiğini belirterek "O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor. Şuanda bana en iyi etten çektiler" dedi.

Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (21)

HALİS ER:

net sonucu bekliyorum. belki fetöcü bakanlık çalışanının bir oyunudur veya işten atılan personelin bir ihanetidir veya satın almacıların mal kabulu yapanların bir kazığı da olabilir

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yüksel kircicek:

Burger king 'in oyununa gelmeyelim.adam temiz.

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Hayri:

200 şubeli bir işletmenin 2 şubesinden 300 gram numune alıp bunu mal bulmuş gibi açıklayan bir sisteme 5 yaşında çocuk bile inanmaz kötü niyet var

193
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Aras Yılmaz:

Kureselci Burger ve McDonald's in yerli milli Yusuf'a kurduğu bir tezgahtı bu yok öyle içinde ne olduğu belli olmayan hamburgeri 350 liraya vatandaşa kitlemek. Asıl batması piyasadan silinmesi gereken MC Donald's ve Burger King tir.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Köfteci Yusuf' ta hiç bir sorun yoktur. gönül rahatlığıyla etleri tüketilebilir. Amerika ve İsrail firmalarının kumpası, iftirasıdır. kimse gaza gelmesin bu zaman birlik olma zamanıdır.

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EMRAH:

Çünkü insanlar Devlet kurumlarına güvenmiyorlar artık... Başta tüik mesela...

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ARSLANOĞLU Hakan:

İnadına Köfteci Yusuf. Bizler gaza gelip 12 bin çalışanlı köfteci Yusuf'u bitirmeyiz. aksine daha çok güçlendiririz.

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Seyfettin Arslan:

İnsanlar devlet kurumuna değil köfteci Yusufa inandı))))))

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Zübükzade:

Akp memleketi öyle bir noktaya getirmeyi başardı ki vatandaşın zerre güveni kalmamış kendilerine kimse inanmıyor (troller hariç) domuz eti çıkmış olabileceğine

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Hakan:

millet etsizlikten firsat bulup ucuz olunca ne eti olursa olsun yeterki et olsun bence

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