Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonrasında Köfteci Yusuf'un Bursa'daki şubesinde 1000/1 oranında domuz eti karışımı tespit edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Tartışmalar devam ederken firmanın domuz eti kullanmadığına kanaat getiren bazı vatandaşlar, şubelere gidip alışveriş yaparak desteklerini sürdürüyor.

"O KADAR SATIŞ YAPMIŞLAR Kİ..."

Son olarak firmanın şubelerinden birine giden kadın, reyondaki etlerin tükendiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Normalde kilosu 500 TL olan kıymayı 390 TL'ye alan kadın, diğer etlerin tamamen tükendiğini belirterek "O kadar satış yapmışlar ki dana eti ve kuzu kemiği kalmamış. Halk sahip çıkıyor. Şuanda bana en iyi etten çektiler" dedi.