'Kocanı çağır, bekliyorum' diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı

İstanbul'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, "Kocanı ara" diyerek sokak ortasında bir aracı çekiçle parçaladı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sinir krizi geçirdiği gözlenen kadının sinir krizi geçirdiği ve agresif hareketler sergilediği görüldü. Kadına çevreden kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.