"Kocanı çağır, bekliyorum" diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı

'Kocanı çağır, bekliyorum' diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı
İstanbul'da sinir krizi geçiren bir kadın, "Kocanı ara" diyerek sokak ortasında bir aracı çekiçle parçaladı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İstanbul'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, "Kocanı ara" diyerek sokak ortasında bir aracı çekiçle parçaladı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sinir krizi geçirdiği gözlenen kadının sinir krizi geçirdiği ve agresif hareketler sergilediği görüldü. Kadına çevreden kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
