Kocaeli'deki Hayvanat Bahçesinde Çocuklara Dinozor Atölyesi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda çocuklara yönelik dinozorların keşfi atölye çalışması düzenlendi. Çocuklar, erittikleri buz kütlesinin içinden çıkan hayvan ve dinozor oyuncaklarını keşfetti ve hayvanlar hakkında bilgi edindi. Etkinlik kapsamında çocuklar ayrıca hayvanat bahçesindeki tavşanları da besledi.