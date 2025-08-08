Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Güncelleme:
Düğünde twerk yaparak dikkat çeken genç kız, annesi tarafından azarlanma anlarını "Anneme beklenmeyen twerk şoku" notuyla paylaştı. Viral olan görüntülere, "Evde saçını başını yolacak" gibi esprili yorumlar yapıldı.

Katıldığı bir düğünde sergilediği dans figürleriyle dikkat çeken genç kız, annesinin tepkisiyle karşılaştı. Genç kız, o anları sosyal medya hesabından "Anneme beklenmeyen twerk şoku" notuyla paylaştı.

"EVDE SAÇINI BAŞINI YOLACAK"

Kısa sürede viral olan görüntüye binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar, "Evde saçını başını yolacak" şeklinde esprili ifadeler kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

kızada yakışmış :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Murat:

zorlamayın bu nesil zayi bir nesil. bunlardan bir halt olmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Kınamayın, kınayan yaşamadan ölmezmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMisafir:

Annesi başörtülü olmasa kızın yaptığı normal mi oluyor şimdi...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
