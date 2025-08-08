Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Düğünde twerk yaparak dikkat çeken genç kız, annesi tarafından azarlanma anlarını "Anneme beklenmeyen twerk şoku" notuyla paylaştı. Viral olan görüntülere, "Evde saçını başını yolacak" gibi esprili yorumlar yapıldı.
Katıldığı bir düğünde sergilediği dans figürleriyle dikkat çeken genç kız, annesinin tepkisiyle karşılaştı. Genç kız, o anları sosyal medya hesabından "Anneme beklenmeyen twerk şoku" notuyla paylaştı.
"EVDE SAÇINI BAŞINI YOLACAK"
Kısa sürede viral olan görüntüye binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar, "Evde saçını başını yolacak" şeklinde esprili ifadeler kullandı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam