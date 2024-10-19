Üye Girişi
Haberler

Kız kardeşini uyandırıp "Ayakkabımı sil" emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak "Kalk ayakkabımı sil" diyen gence, olan biteni izleyen babadan hiç beklemediği bir tepki geldi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Kışkırtma videoları çeken bir genç, son olarak koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak ayakkabılarını silmesini emretti. Tüm olan bitenden habersiz oğlunun uyuyan kızına yaptıklarını izleyen baba, daha fazla dayanamayarak elindeki kalemi oğluna fırlattı. Yerinden fırlayarak oğlunun peşinden giden babanın bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Kız kardeşini uyandırıp
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Aile İçi Şiddet Toplum Yaşam Baba

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500

Yorumlar (19)

Samarpan Bhav:

Bunlar TikTokcu bilerek bu tür videolar cekiyorlar sizde haber diye veriyorsunuz vay be

54
0
yanıtYanıtla
ERDEM GÜRSOY:

Seni de kışkırtmanı da. yapmayacagınız maymunluk yok. helal olsun babaya

50
1
yanıtYanıtla
Gerard Dirivia:

Hayatınız tiyatro. Öyle evlat olsa zaten eve alınmaz

46
1
yanıtYanıtla
Mesut Keklik:

Kurmaca

34
0
yanıtYanıtla
Özkan Karacaoglan:

allahina kurban baba

31
1
yanıtYanıtla
Mesut Keklik:

Yalan haber

25
0
yanıtYanıtla
yaşar kartal:

Ya artık bunuda haber diye yayınlamayın,azıcık bize saygınız olsun bunun haber değeri varmı ya ayıp cidden ayıp...

16
0
yanıtYanıtla
Mtn klck:

İyi bir skeç, Kim akıl ettiyse böyle bir konuşma olacağını, başından sonuna kadar kamera ya almışlar Afferin herkes rolüne iyi çalışmış

14
0
yanıtYanıtla
Onur Yener:

Bildiğin tiyatro, senaryo kötü, oyunculuk desen berbat ötesi...

13
0
yanıtYanıtla
Burhan Ulutaş:

bunlar fenomen zaten kurgu inanmayın bu haber yapanlar utansin

7
0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim) Aliya Izzetbegoviç ne zaman öldü? Aliya Izzetbegoviç kimdir? 19 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.