Kız kardeşini uyandırıp "Ayakkabımı sil" emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi
Koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak "Kalk ayakkabımı sil" diyen gence, olan biteni izleyen babadan hiç beklemediği bir tepki geldi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Kışkırtma videoları çeken bir genç, son olarak koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak ayakkabılarını silmesini emretti. Tüm olan bitenden habersiz oğlunun uyuyan kızına yaptıklarını izleyen baba, daha fazla dayanamayarak elindeki kalemi oğluna fırlattı. Yerinden fırlayarak oğlunun peşinden giden babanın bir hayli sinirli olduğu gözlendi.