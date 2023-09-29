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Kırıkkale'de Vinç ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir vinç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.