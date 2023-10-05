Kırıkkale'de traktör kazası: 74 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde traktörün hareket etmesiyle diskaronun altında kalan 74 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan Feyyaz Başer (74), tarlasını sürdükten sonra diskaroyu sökmeye çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Başer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Başer'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE