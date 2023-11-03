Kırıkkale'de iş makinesi ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, iş makinesi ile 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'de, iş makinesi ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer B. yönetimindeki 71 AN 885 plakalı otomobil, İbrahim M.'nin kullandığı 34 0010 6683 plakalı iş makinesine çarpıp savrularak, aynı yönde ilerleyen Selçuk G. yönetimindeki 71 BF 982 otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Ömer B. ile otomobillerde bulunan Alperen E., Furkan K. ve Emre Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan karayolunun Kırıkkale istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)