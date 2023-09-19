Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü TIR yangını

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü bir TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında TIR ve inşaat malzemelerinde hasar meydana geldi.

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kulu karayolu üzerindeki Sulubük köyü yakınlarında meydana geldi. B.T. (51) yönetimindeki 34 HDZ 759 çekici ve 34 HBJ 853 dorse plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden sürücü TIR'ı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, alevler tüm aracı sardı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, TIR ve inşaat malzemelerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme soruşturma başlatıldı. (DHA)