Kırıkkale'de hafif ticari araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
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Yaşam Haberleri
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Doğuş A. idaresindeki 34 VZ 9707 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 41. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Hasan A. ve Sultan A, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam