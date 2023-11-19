Kilyos'ta fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iş yerlerine zarar verdi

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Sarıyer Kilyos'ta fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahildeki 5 iş yerine vurdu. İş yerlerinde hasar oluştu.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilleri dalgalar vurdu. Sarıyer Kilyos sahilinde de 5 iş yeri hasar gördü. Esnaf Fırat Şit, "Hava şartları olumsuz etkiledi, gördüğünüz gibi Karadeniz dalgalı, her yeri mahvetti. Demirler yıkıldı, jandarma da zaten insanları buraya bırakmıyor. Yani insanlar buraya gelmesin, tehlikeli. Restoranlar da dalgalardan yıkıldı, şu anda da dalgalarla boğuşuyorlar, dükkanlar mahvolmuş şekilde duruyorlar" şeklinde konuştu.