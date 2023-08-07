Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu
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Kilis'in Okçular Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fahri Y'nin evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Fahri Y'nin evine gelenler, çöp ve atık malzemelerle dolu evde cesedini buldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.
Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Fahri Y'den (74) haber alamayan yakınları eve geldi.
Kapıyı açamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bitişikte bulunan evin damından bahçeye giren ekipler, Fahri Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evin ve bahçenin içerisinde bulunan çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye çalışılıyor.
Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.