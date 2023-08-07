Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu

Kilis'in Okçular Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fahri Y'nin evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Fahri Y'nin evine gelenler, çöp ve atık malzemelerle dolu evde cesedini buldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.