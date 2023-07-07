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Keşan'da Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Keşan'da Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde denize giren 14 yaşındaki Sebahattin Altınalmaz boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'ın Erikli köyü sahilinde, serinlemek için denize giren Sebahattin Altınalmaz (14) boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Erikli köyü Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde bulunan Sebahattin Altınalmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu görülen Altınalmaz kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülen Altınalmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınalmaz'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Yaşam

Saros Körfezi Erikli Edirne Keşan Yaşam Haberler

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