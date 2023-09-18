Kemer'de Yaya Geçitleri Yenileniyor

Kemer Belediyesi, öğrenci ve yaya güvenliği için yaya geçitlerini çift kompenantlı yol çizgi boyası ile yeniliyor. Yapılan çalışma ile araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kemer'de ana cadde üzerinde ve okul giriş bölgelerinde bulunan yaya geçitleri öğrenci ve yaya güvenliği için çift kompenantlı yol çizgi boyası ile yenileniyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler olmak üzere, yaya geçitlerinin boyalarını yeniliyor. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çift kompenantlı olarak boyanıyor. Yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama çerçevesinde yeni çizgiler çiziliyor. Yapılan çalışma ile daha görünür hale getirilen geçitlerle, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kullanılan boya çabuk kuruma özelliğine sahip olduğu için çalışmalarda yaya ve araç trafiği sıkıntıya uğramadan tamamlanıp trafiğin normal akışı sağlandı. - ANTALYA