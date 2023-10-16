Kdz. Ereğli Belediyesi, Kırmacı Mahallesi'ndeki Eski Çöplük Alanını Güzelleştiriyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kırmacı Mahallesi'nde bulunan eski çöplük alanında yapılan güzelleştirme çalışmalarını yerinde inceledi ve tamamlanması için talimat verdi. Belediye, çevre kirliliğine yol açan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından Kırmacı Mahallesi'nde bulunan eski çöplük alanında yapılan güzelleştirme çalışmalarını yerinde inceledi, kötü görüntünün ortadan kalkması için gereken çalışmaların süratle tamamlanması talimatını verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, geçmişte çöp döküm alanı olarak kullanılan Kırmacı Mahallesi'ndeki alanda güzelleştirme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyedeki yeni hafta mesaisine çöplük alanında yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek başladı. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle çevre kirliliğine yol açan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyen Başkan Posbıyık, Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya'ya çalışmaların süratle tamamlanması talimatını verdi.

Başkan Posbıyık, bölgenin pırıl pırıl olacağını belirterek şunları söyledi:

"Eski çöplük alanı şuanda bulunduğumuz yer. Ereğli'nin şuandaki çöpleri İl Özel İdare'nin yapmış olduğu alana tüm belediyeler tarafından dökülüyor. Çöpler eskiden buraya döküldüğü için çok kirli bir görüntü vardı. Kirli görüntüyü ortadan kaldırmak için arkadaşlarımız proje hazırladılar. Özellikle kahvaltı bölgesi olarak bilinen Balı mahallesine giderken insanlar görüntüden hiç hoşnut değildiler. Arkadaşlarımız el birliğiyle peyzaj çalışmasına başladı. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Buradaki çimlendirme olayını ileri kısmında ağaçlar dikerek bu eski çöplük caddesini pırıl pırıl bir cadde olacak. Temizlik İşleri Müdürümüz Koray beyin öncülüğünde ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor."

Ayrıca vatandaşlardan bu alana hafriyat ve çöp atanları, 0372 333 1153 ve 0552 067 0 153 zabıta ihbar hattına bildirmeleri istendi.