Kazdağları'nda Geleneksel Sarıkız Hayrı düzenlendi

Kazdağları'nda efsanelere konu olan Sarıkız anısına Edremit Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sarıkız Hayrı'nın 33.'sü kırsal Güre Mahallesi'nin Kavurmacılar Mevkii'nde yapıldı. Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda keşkek, nohut, pilavdan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ikram edildi.

Kazdağları'nda efsanelere konu olan Sarıkız anısına Edremit Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sarıkız Hayrı'nın 33.'sü kırsal Güre Mahallesi'nin Kavurmacılar Mevkii'nde yapıldı.

Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Kadağları'nın eteklerindeki Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkii'nde gerçekleştirilen hayra bincilerce kişi katıldı. Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda keşkek, nohut, pilavdan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ikram edildi.

Gün boyu süren etkinlik için vatandaşların daha kolay ulaşım sağlaması için Güre Mahallesi'nden Kavurmacılar mevkiine otobüslerle ring seferleri düzenlendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sarıkız anısına adanan hayır yemeğinin yıllar boyu süren bir gelenek olduğunu belirterek "Kazdağları'nın ve bölgemizin yüzlerce yıllık geçmişe dayanan bir geleneği olan Sarıkız'ı yine vatandaşlarımızla birlikte anıyoruz. Hayrımıza katılan, dualarımıza eşlik eden, en önemlisi katılımları ile bu geleneğin sürmesine katkı veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayrımızı ve dualarımızı Allah kabul etsin" dedi. - BALIKESİR