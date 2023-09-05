İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayaşehir metrosu da su altında kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayaşehir metrosunu su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayaşehir metrosunu da su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçeler olumsuz etkilendi. Evleri ve işyerlerini su basarken sokak ve caddeler göle döndü. Kayaşehir metrosu da yağıştan etkilendi. Metroyu su bastı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.