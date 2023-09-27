Kavşakta Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, Altınkent ile Gümele mahallelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kavşakta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Altınkent ile Gümele mahallelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gediz'den Gökler beldesine giden M.K. (65) yönetimindeki 64 AAL 481 plakalı minibüs ile Gümele Mahallesi'nden Altınkent Mahallesi'ne giden İ.Ç.'nin (29) kullandığı 43 EZ 277 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücüler M.K. ve İ.Ç. ile birlikte 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.