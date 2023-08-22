Kastamonu'da Prize Takılı Unutulan Fırından Çıkan Yangın Söndürüldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde prize takılı unutulan fırından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Olay, Cide ilçesine bağlı Velioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Acun'a ait evde yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangında evde bulunan eşyalar ile bazı odalarda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında yangının prize takılı şekilde unutulan fırından kaynaklandığı belirlendi. - KASTAMONU