Kastamonu'da Ölen Muhtarın Yerine Seçilen Ağabeyi de Yaşamını Yitirdi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden muhtarın yerine seçilen ağabeyi de kalp krizi geçirerek öldü. Mustafa Kaymaz'ın yerine seçilen Salim Kaymaz da sabah saatlerinde hayatını kaybetti.