Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Çöp poşetine sarılı halde çöp konteynerine yeni doğmuş bebek bırakıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da 1 saat önce doğduğu düşünülen çöp poşetine sarılmış vaziyette çöp konteynerinin yanına erkek bebek bırakıldı. Vatandaşların bulduğu bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar, çöp atmak istedikleri sırada çöp konteynırının yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çöp poşetine sarılı bebeğe ilk müdahalede bulunarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay Yeri İnceleme ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yaklaşık 1 saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Polis ekipleri, çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemeleri devam ediyor.