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Kartepe'de boynuna boru parçası takılan kedi kurtarıldı

Kartepe'de Ataevler Mahallesi'nde boynuna boru parçası takılan bir kedi, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kedi, boynundaki parçadan kurtulduktan sonra serbest bırakıldı.