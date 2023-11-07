Kartepe'de boynuna boru parçası takılan kedi kurtarıldı
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Kartepe'de Ataevler Mahallesi'nde boynuna boru parçası takılan bir kedi, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kedi, boynundaki parçadan kurtulduktan sonra serbest bırakıldı.
Kartepe'de boynuna boru parçası takılan kedi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ataevler Mahallesinde boynuna boru parçası takılan kediyi gören vatandaşlar Kartepe Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen belediye ekipleri kediyi alarak, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kedi, boynundaki parçadan kurtularak, bulunduğu yere geri bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam