Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Bolu'da 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında karar çıktı. Otel sahibi Halit Ergül, Emine Ergül, Emir Aras, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ile İrfan Acar hayatını kaybeden 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer hayatını kaybeden kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırıldı. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunun önünde gergin anlar yaşandı. Otelde denetim yapan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen İrfan Acar'ın ağabeyi bağırarak duruşma salonundan çıktı. Acar'ın ağabeyi polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.