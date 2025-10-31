Haberler

Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında otel sahibi Halit Ergül dahil 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunun önünde gergin anlar yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen itfaiye eri İrfan Acar'ın ağabeyi bağırarak duruşma salonundan çıktı. Acar'ın ağabeyi polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

  • Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.
  • Otel sahibi ve diğer 10 sanık, 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer kurbanlar için 44 kez müebbet hapis cezası aldı.
  • Karar sonrası duruşma salonunda gerginlik yaşandı ve sanık İrfan Acar'ın ağabeyi bağırarak salondan çıkarıldı.

Bolu'da 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında karar çıktı. Otel sahibi Halit Ergül, Emine Ergül, Emir Aras, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ile İrfan Acar hayatını kaybeden 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer hayatını kaybeden kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırıldı. Cezalarda hiçbir indirim uygulanmadı.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunun önünde gergin anlar yaşandı. Otelde denetim yapan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen İrfan Acar'ın ağabeyi bağırarak duruşma salonundan çıktı. Acar'ın ağabeyi polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Ağabeyinide atacan yanına

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Ak haramiler yatacak yeriniz yok iliklerinize kadar kana kul hakkına bulaşmıssınız hesabınız çetin olacaktır Allah'ın Adaletinden kurtulamayacaksınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih UYANIK:

serkan aygün denilen varlık. senin fikrin ve zikrin birkez daha bu ülke ile ilgili kanaatimi pekiştirdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

şu müebbetlerin başına indirimsiz yazarlarsa süper olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
