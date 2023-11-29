İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur dolayısıyla Kartal'da bazı caddeleri su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği caddelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kartal'da şiddetli yağış sonrası caddeleri su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur dolayısıyla Kartal'da bazı caddeleri su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği caddelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kartal'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. İşlek caddelerde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ise su baskını yaşanan caddelerde yürümekte zorlandı.