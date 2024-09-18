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Kars'ta Yeşil Renkli Bal Şaşkınlığı

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Kars'ın Susuz ilçesinde arıcılık yapan Aliyar Çelebiler, kovanlarından yeşil renkte bal elde edince şaşırdı. Bol yağış ve deve dikeni bitkisinin etkisiyle oluşan yeşil bal, kısa sürede sarıya dönüyor.

KARS'ta baba mesleği olan arıcılığı sürdüren Aliyar Çelebiler (56), kovanlardan birini açıp yeşil renkteki balı görünce şaşırdı. Çelebiler, "Kovanı ilk açtığımda renk tamamen yeşildi, sonradan ağır ağır sarıya dönmeye başladı. İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya kıyamıyordu. Kovanların yanında deve dikeni diye adlandırılan bitkinin bol olduğu zaman bal yeşil oluyormuş. Yağmur da çok yağınca peteklerdeki bal yeşillenmiş" dedi.

Susuz ilçesinin Karapınar köyünde 50 kovanıyla yıllardır arıcılık yapan 4 çocuk babası Aliyar Çelebiler, bal süzümü için kovanların yanına gitti. Çelebiler, kovanlardan birinden sızan balın yeşil renkte olduğunu gördü. Kovanları açıp süzdüğünde birçok çerçevedeki balın yeşil renkli olduğunu fark etti. Balların yeşil renkte olmasını bol yağış ve kovanların çevresindeki bitkilere bağlayan Aliyar Çelebiler, "Komşular ve yakınlarım köydeydi, biz de kovanı ilk açtığımızda göz hakkı olan ikramda bulunmak istedim. Yeşil renkteki bir çerçeveyi ikiye bölüp ikram ettim. Diğer çerçeveye baktım o da yeşil. Balı şişeye süzdüğümde tamamen yeşil oldu. Bal birkaç gün geçtikten sonra sarıya döndü. İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya bile kıyamıyordu. Deve dikeni diye adlandırılan çiçeklerin bol olduğu zaman bal yeşil olmuş. Yağmur da çok yağınca bizim ballar yeşillenmiş. Ballarımız organiktir. Arıya beslenmesi için şeker bile vermiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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